Seçim döneminde yaptığı yayıncılık nedeniyle tepki çeken TRT hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Halktv'de yer alan habere göre, CHP seçim döneminde Kemal Kılıçdaoğlu'na yer vermediği gerekçesiyle TRT hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
CHP, TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak
CHP seçim dönemindeki yayınları dolayısıyla TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Haber Merkezi
Seçim döneminde yaptığı yayıncılık nedeniyle tepki çeken TRT hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Halktv'de yer alan habere göre, CHP seçim döneminde Kemal Kılıçdaoğlu'na yer vermediği gerekçesiyle TRT hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.