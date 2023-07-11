CHP, TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP seçim dönemindeki yayınları dolayısıyla TRT hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haber Merkezi

Seçim döneminde yaptığı yayıncılık nedeniyle tepki çeken TRT hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Halktv'de yer alan habere göre, CHP seçim döneminde Kemal Kılıçdaoğlu'na yer vermediği gerekçesiyle TRT hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.

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