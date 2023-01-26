CHP Sözcüsü'nden 'Yeter söz milletin' paylaşımı

CHP Sözcüsü Öztrak, 'Bir yüzükle siyasete başlayıp, Servetine servet katanlara, 'Artık Yeter!' Yeter! Söz Milletin!' paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu "Yeter söz milletin" paylaşımında bulundu.

Öztrak paylaşımında, "Ucube tek adam rejimine, 'Artık Yeter!' Yolsuzluklara, 'Artık Yeter!' Yoksulluğa, 'Artık Yeter!' Yasaklara, 'Artık Yeter!' Harun olacağız derken, Karun olanlara, 'Artık Yeter!' Bir yüzükle siyasete başlayıp, Servetine servet katanlara, 'Artık Yeter!' Yeter! Söz Milletin!" dedi.

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