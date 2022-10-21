CHP Sözcüsü Öztrak: Mehmetçiğimizin sicili temizdir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ye karşı operasyonda kimyasal silah kullandığı iddialarını Meclis'e taşıyacağını söylemesinin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" açıklaması geldi.

Öztrak, CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine "TSK, terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha asla tevessül etmemiştir. Mehmetçiğimizin sicili temizdir. Böyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nın düzenlendiği Sivas’ta yaptığı açıklamada “Türk ordusu terörle büyük bir mücadele içerisinde, her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri terörü bitirmek için de yoğun bir çaba içerisinde, onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nin PKK'ye karşı kimyasal silah kullandığı haberleri sonrası "İddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” demişti.