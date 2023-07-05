CHP Sözcüsü Öztrak: ‘İmamoğlu MYK'da gündeme gelmedi'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Duvar'da yer alan habere göre torba yasayla vergilerin artırıldığını ifade eden Öztrak, “Deprem şubatta oldu, vergileri seçimden sonra geliyor. Ama bunların hepsi de yılın ikinci yarısında fiyatlara yansıyacak. Bütün bunlar ve tabi ücret ve maaşlarda yapılacak artışlar dikkate alındığında, turpun büyüğünün heybede olduğunu anlaşılıyor. Anlaşılan bu hükümet, verdiğinden çok daha fazlasını enflasyonla çalışanlardan geri almaya kararlı” ifadelerini kullandı.

‘Borç alan emir alır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyaretlerini hatırlatarak, “Emir almaya hazır olduğunu gösteriyor. Nasıl emir aldığının son örneği Mısır… Hani Sisi darbeciydi, nereye gitti bu millete, meydanlarda ağlayarak andırdığı Rabia?” diyen Öztrak şunları kaydetti:

“Döndü dolaştı dediğimize geldi. Yeniden diplomatik ilişkileri kurdu. Türkiye’nin bölge ülkeleriyle karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurmasını işbirliklerine öncü olmasını, güven veren bir ortak olmasını en çok biz isteriz. Bizim eleştirimiz bölge ülkeleriyle yeniden ilişki kurulmasına değil, sonunda aynı yere dönecek olduğu halde Erdoğan’ın bölgesel konulara göbeğinden dalıp, iç siyaset malzemesi yapmasına, Türkiye ile tüm komşularını düşman etmesine. Ülkeye zarar vermesine. Bu u dönüşünü Körfez’den borç bulmak için emirle yapmak zorunda kalması. Eee, ‘Borç alan emir alır’ diye boşuna dememiş büyüklerimiz.”

'İsimler değişir, kişiler kalır'

“Değişim” tartışmalarının yaşandığı CHP’nin sözcüsü Öztrak bu konuda şunları kaydetti:

''Bu süreci yönetmek bir tek Genel Başkanımızın değil tüm Cumhuriyet Halk Partililerin birlikte görevidir. Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye yorulmadan devam ederek değişimin sadece bir gün değil bir hayat boyu süren bir süreç olduğunu bilerek bu süreci yönetmektir. İsimler değişir, kişiler değişir. Önemli olan birleşen gücü tahkim etmek. Zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız.''

‘İmamoğlu MYK'da gündeme gelmedi'

CHP’li Öztrak açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İktidar için değişim” sloganıyla başlattığı adım hatırlatılan Öztrak, “Bu durum MYK’da gündeme geldi mi” sorusuna, “Hayır gelmedi” yanıtını verdi.

İmamoğlu’nun manifestosunu değerlendirmesi talep edilen Öztrak, “MYK sözcüsü olarak açıklama yapıyorum, gündeme gelmedi” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü hatırlatılan Öztrak, “Geçen defa görüşlerimi açıklamıştım, daha fazla bir şey söylemeye gerek yok” ifadelerini kaydetti.