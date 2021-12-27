CHP Sözcüsü Öztrak: Gökkubbeyi başlarına yıkarız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Faik Öztrak'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB hakkında yaptığı “İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun” açıklamasında kastedilenin kayyum olup olmadığı ve olursa CHP’nin ne yapacağı sorusu soruldu.

Öztrak, “Sarayın ve İçişleri Bakanının karın ağrılarını biliyoruz. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız” diye yanıt verdi.

Faik Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Milletin feryadı arşa yükseliyor. Partimize şikâyet yağıyor. Milletimiz kendisini koruyup kollasın diye seçtiği hükümetin; kendisine kumpas kurmasını hazmedemiyor. Peki, vatandaşa bu kumpası kuran Erdoğan, bunlara ne diyor? ‘Köpüğü bir günde aldık’ diyor. Erdoğan, eylülden beri sürekli konuşarak, döviz piyasalarını kendisi köpürttü. Millete tuzak kurdu. Sonra da köpük dediği, milletin tasarruflarını alıp, döviz, faiz baronlarına, yandaşa bir güzel höpürdetti. Milleti çarptı. Bunu biz demiyoruz. Erdoğan’ın Nebati Bakanı diyor.

- Putin bile Erdoğan’la dalga geçti. Dolar 10 lirayı geçti. Erdoğan konuşmalarıyla, doların ateşini harladıkça harladı.

- Buradan soruyoruz: 18 liradan doları kim sattı, 11 liradan kim topladı. Kamu bankalarının sattığı tüyü bitmedik yetimin hakkı olan 20 milyar doları, kimler ucuz ucuz topladı? Milletin dövizleriyle millet nasıl çarpıldı?

- Ne yazık ki bu kumpasın VİOP bacağında da, pek çok yatırımcı mağdur edildi. 20 ve 21 Aralık tarihlerinde, birkaç koldan birden, organize bir operasyon çekildiği anlaşılıyor. Bunun adı ekonomi yönetmek değildir. Bunun adı milleti teşekkül halinde çarpmaktır.

- Tarihimizde ilk defa özel bankaların faizine devlet garantisi verildi. Erdoğan’ın modeli, ‘milletin sırtına bin modeli’ oluverdi.

- Erdoğan dolar kuru, 8’den 18’ye çıkarken de alkış istiyor.18’den 12’ye inerken de alkış istiyor. Milletin sırtına bıçağı 9 santim daldırıyor, sonra bıçağı 6 santim geri çekiyor. Bıçak milletin sırtındayken, utanmadan bir de milletten alkış bekliyor.

- Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıp, Beyaz Türk, Siyah Türk diyerek, milleti bölüp parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum sanıyor. Erdoğan’a açıkça söyleyelim: Bu ülkede Beyaz Türk, Siyah Türk diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede namuslular ve namussuzlar diye bir ayrım vardır.

BDDK’nin Durmuş Yılmaz'ın da içinde bulunduğu 5 kişi hakkında itibar zedelemesi gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması hakkındaki soruya Öztrak, “Aslında BDDK böyle bir soruşturma açarak kendi itibarını zedelemiştir. Ayıp diye şey vardır. Eski BDDK Başkan Yardımcısı olarak hayretler içinde seyrediyorum” diye yanıt verdi.

TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na neden randevu vermediği ile ilgili “Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten ve tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli" demesine Öztrak, “Bu beyefendi herhâlde kendi web sayfalarında yazılanları okumuyor. TÜİK ‘herkese bilgi veririm’ diyor. TÜİK Başkanı, saraydan gelen talimatla bu açıklamayı yapmıştır. Kendisini siyasetin göbeğine atmıştır” dedi.

Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB hakkında yaptığı “İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun” açıklamasında kastedilenin kayyum olup olmadığı ve olursa CHP’nin ne yapacağı sorusu üzerineyse “Sarayın ve İçişleri Bakanının karın ağrılarını biliyoruz. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız” dedi.