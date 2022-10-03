CHP Sözcüsü Öztrak: Bu memurları devlete kim aldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugünkü toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katledilen müzisyen Onur Şener'in cenazesine katılması nedeniyle MYK toplantısına geç başladıklarını söyleyen Öztrak cinayete ilişkin "Bu acı olay kadar, olayın failleri de milletimizi dehşete düşürdü" dedi. Öztrak "İkisi Çalışma Bakanlığı’nda müfettiş, biri de TAİ’de mühendis. Bu olay, bir taraftan da devletteki çürümenin somut bir örneği. Bu memurları devlete kim aldı? Kimin torpilleriyle kamuda işe girdiler? Bu soruların da yanıtlanması lazım" diye konuştu.

Erdoğan'ın Meclis açılışındaki konuşması

Erdoğan'ın Meclis açılışında yaptığı konuşmayı eleştiren Öztrak "Ucube saray rejiminin milletin dertlerine nasıl bigâne kaldığını, milletten nasıl koptuğunu bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Öztrak "Erdoğan, kürsüye Cumhurbaşkanı sıfatıyla davet edilmiş, ama AK Parti’nin genel başkanı olarak konuşmuştur. Üzerine aldığı görevi tarafsızlıkla yerine getirmek üzere namusu ve şerefi üzere ettiği yemini bir kere daha çiğnemiştir" ifadesini kullandı.

Enflasyon ve TL'nin değer kaybı

200 liralık banknotu gösteren Öztrak "Bu 200 liralık banknot, ilk tedavüle çıktığı 2009’da 132 dolar alıyordu. Bugün sadece 11 dolar alabiliyor. 200 liranın satın aldığı 121 dolar nereye gitti? Kimlerin cebine gitti?" diye sordu.

Bugün açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin konuşan Öztrak "Bu beceriksizliğin müellifleri çıkıp, ‘epistemolojik kopuş’, ‘nero ekonomi’, ‘heterodoks politika’ diye zırvalayarak, yarattıkları yıkıma kulp takmaya kalkıyorlar" dedi.

"Savaşın olduğu Ukrayna’da enflasyon yüzde 24, işgalci Rusya’da yüzde 14,5. Türkiye’de, makyajlı haliyle yüzde 83,5" diyen Öztrak "Takabiliyorsanız buna bir kulp takın da görelim" ifadesini kullandı.

Öztrak "Dedikleri gibi ortada bir ‘kopuş’ var. Ama ‘epistemolojik’ değil, hükümetin milletten kopuşu" diye konuştu.

Borsada vurgun ve SPK'nin suç duyurusu

Borsadaki vurguna değinen Öztrak "SPK yetkililerine sormak lazım. Madem manipülasyon yaptığını düşündüğünüz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunabiliyor, para cezası ve borsada işlem yapma yasağı getirebiliyordunuz, iki ay neden beklediniz? Elinizi kim tuttu? Nebati Bakan küçük yatırımcıya ‘gel gel’ yapıp borsada silkelenmelerine vesile olacak tweetler atarken nerelerdeydiniz?" diye sordu.

'Teröristin görev emri getirdiği afla Erdoğan tarafından verildi'

"Mersin’de hain terör örgütünün alçak saldırısını CHP’yle ilişkilendirmeye kalktılar. Trolleri yaygara kopardı, gazeteleri manşetler attı" diyen Öztrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek "Fotoroman Bakan suçüstü yakalanmıştır, derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde, bu ülkenin en zübük, en densiz, en hadsiz, en müfteri saray memuru olarak tarihe geçecektir" dedi.

Öztrak "Bu arada, hain terör örgütü hiç boş durmuyor. DNA testi ortaya çıkınca ‘Söylenen terörist bizdedir, görevinin başındadır’ diye açıklamalar yapıyor. Videolar çekiyor. Buradan açık seçik söylüyoruz. O gün Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarında ‘gazeteci’ olarak geçen o teröristin sefer görev emri, 4. Yargı Paketi’nde getirdiği afla Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir." diye konuştu.

Altılı masa toplantısı

Dün altılı masanın toplantısının ardından yapılan ortak açıklamayı "Türk siyasetinde yepyeni bir merhalenin başlangıcı" olarak niteleyen Öztrak "Milletin masası, dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapılacakların yol haritasını çıkarmıştır. En kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır. Milletin masası, Ege’de Türkiye-Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur. Sadece 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için gerekli oyu değil, aynı zamanda Meclis’te Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için İhtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz, otokrasiden değil, demokrasiden yanayız" diye konuştu.

'YSK'nin düğmeye basmasını bekliyoruz'

CHP’li Öztrak, basının sorunlarını da yanıtladı. Öztrak, seçim takvimi konusundaki soruya, “Biz, Erdoğan’a güvenmiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu’nun düğmeye basmasını bekliyoruz. Geçen ağustos ayında enflasyonun belini kıracağını söyleyen ama sonra enflasyonu yüzde 83,5 çıkarıp milletin belini kıran Erdoğan’a bundan sonra ne biz ne de milletimiz inanır. Tavsiyemiz, siz de inanmayın” dedi.