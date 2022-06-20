CHP Sözcüsü Öztrak: Böyle bir zillet ne görüldü ne duyuldu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimlere değinen Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Dört yıl önce Erdoğan yetki istediğinde, dolar kuru 4 lira 71 kuruştu. Bugün 17 lira 33 kuruş. 1 litre benzin 6 lira 29 kuruştu. Bugün 27 lira 63 kuruş. 1 litre mazot 5 lira 75 kuruştu. Bugün 30 lira 10 kuruş. Erdoğan’ın memleketi Rize’de, ekmeğin fiyatı 1,5 liraydı. Bugün bir ekmek oldu 5 lira. Enflasyon yüzde 12 idi. Bugün oldu yüzde 74. O da TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla. Bugün, millete verdiği sözleri tutmayan, taahhütlerini yerine getirmeyen müflis bir siyasetçi, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal ediyor."

'Böyle bir zillet ne görüldü ne duyuldu'

Geçtiğimiz günlerde Ödemiş'te düzenlenen çiftçi buluşmasında sıkıntılarını dile getiren kadın çiftçileri yalanlamaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya tepki gösteren Öztrak, konuya dair şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın İzmir’de, çiftçilerimizle beraber olduğu toplantıda, kadın çiftçilerin feryatları yürekleri dağladı. Peki Tarım ve Orman Bakanı bu feryatları duydu mu? Hayır. Yemedi, içmedi, toplantıda dertlerini anlatan kadın çiftçilerin kişisel bilgilerini basınla paylaştı. Aba altından sopa gösterdi. Verdikleri üç kuruşluk paraları, çok marifetmiş gibi anlattı. Kişisel bilgileri paylamak suçtur. Ben savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir zillet ne görüldü ne duyuldu."

'Boşalacak koltuğa şimdiden göz kırpıyor'

Konuşmasına "Sarayda deli bir değil ki bağlayasın" sözleriyle devam eden Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sarayda deli bir değil ki, bağlayasın, ölü bir değil ki ağlayasın. Millet inim inim inliyor. Ekmek zamlarından bunalan vatandaşlarımız, ucuz bayat ekmek alabilmek için, fırınların önünde kuyruklar oluşturuyor. Memlekette kiracılar ev sahiplerini vuruyor. Ama sarayın atanmış Çevre Şehircilik Bakanı çıkmış, Milleti ezip geçen ekonomik krize, ‘Muhalefetin uydurduğu sahte bir kriz’ diyor. Anlaşılan bu atama bakan da Nebati Bakanın gidici olduğunu anlamış. Boşalacak koltuğa şimdiden göz kırpıyor. Kayınpeder damat bir oldu. Merkez Bankasının döviz kasasını beraberce boşalttılar."

'Koşa koşa Suudi Arabistan’a giden kimdi'

Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Erdoğan tarafından kabul edilecek olmasına dair de yorumda bulunan Öztrak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta çarşamba günü, Suudi Arabistan’ın Veliaht prensi, Türkiye’ye gelecekmiş. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı da kendisini sarayda kabul edecekmiş. Çinli filozof Konfüçyüs; ‘Sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın. Gün gelir, yemek durumunda kalabilirsiniz’ diye boşuna dememiş. Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti topraklarında katledildikten sonra, kendisini kim şehit ilan etti? Erdoğan. ‘Veliaht dedi ki, ‘Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı.’ Ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir’ diye, millete ahkâm kesen kimdi? Erdoğan’dı…

‘Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi. Ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın o kadar da değil. Dinletiriz, gösteririz, ama vermeyiz. Ha verelim de bunları ondan sonra yok mu edeceksiniz’ deyip, millete caka satan kimdi? Erdoğan. Yandaş basınlarında bu Veliaht Prens için, ‘Seri katil’ diye yazdıran kimdi? Tabi ki saray. Sonra da vermem dediği dosyayı Suudilere 3-5 kuruş SWAP karşılığında veren kimdi? Ardından tükürdüğünü bir güzel yalayıp, koşa koşa Suudi Arabistan’a giden kimdi? Erdoğan’dı."