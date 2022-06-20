Tunç Soyer'den Tarım ve Orman Bakanlığı'na: 'Önce işlerine baksınlar'

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarının katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarım ve Oran Bakanlığına tepki göstererek "Bakanlık, tarım sektöründe geçinemediğini söyleyen üreticinin yalan söylediği iddiasında bulunmak yerine işini yapmaya çalışmalı. Önce işlerine baksınlar" dedi.

Soyer, konuşmasında geçen cuma günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş'te katıldığı çiftçi buluşmasında sıkıntılarını dile getiren kadın çiftçileri yalanlamaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya da değindi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya tepki gösteren Soyer şöyle konuştu:

"Kadınlarımızı yalancı yerine koyan, sanki bu acıları hiç yaşamıyorlarmış, bu sıkıntılar hiç yokmuş, tarımda her şey güllük gülistanlıkmış gibi açıklama yapan Tarım Bakanlığı'nı gördük. İnsan hakikaten çok üzülüyor ve çok utanıyoruz. Bakanlık, tarım sektöründe geçinemediğini söyleyen üreticiyi yalancı çıkartma gayretini bir tarafa koyup işini yapmaya çalışmalı. Çünkü insanlar üretmekten vazgeçtiler. Eğer bu topraklarda biz mercimeği, samanı, gübreyi ithal eder duruma gelmişsek o bakanlığın yapmadığı bir şeyler var. Önce işlerine baksınlar." (ANKA)