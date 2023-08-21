CHP Sözcüsü: Konya'yı da alacağız

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gündeme dair konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip. Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine yanıt veren Öztrak, "Geçtiğimiz seçimler hakkında konuşacak son kişi Erdoğan'dır. Bir önceki seçimde yaşadığı Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Mersin yenilgilerini nereye koyduğunu, neden istifa etmediğini bir açıklayıversin" dedi.

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: