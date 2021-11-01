CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Tezkere'deki yabancı güçler kim?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemiyle ilgili CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

Faik Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:

“Bu topraklar, “Kuvayı Milliyecilerin katli vaciptir” diye fetva veren Saray Şeyhülislamı Dürrizade, Nemrut Mustafa Paşa, Ahmet Anzavur, Ali Kemal gibi sayısız haine rağmen, Emperyalistlerden kurtarılmıştır. Bunların bir kısmı İngiliz zırhlılarıyla kaçmıştır. Ülkemizde kalanların ise, Cumhuriyet ve Atatürk ile sıkıntısı hiç bitmez.

Ya milli gün ve bayramlarımızı anmazlar. Ya da milli günlerimizi Atatürk’süz anarak, Güya intikam peşinde koşarlar. Bunu kifayetsiz gafiller, fesli meczuplar yapsa, “Delidir ne yapsa yeridir” der, geçeriz. Ama bunları, Bizzat Atatürk’ün kurduğu kurumların başındakiler yaparsa, Mazur göremeyiz. Bu yıl, 29 Ekim Cuma’ya denk geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü yine anmadı.

Atatürk’ün ruhuna Cumhuriyet Bayramında, Bir duayı çok gördü. Ama Diyanetin esirgediği o dualar, Milletimizin dudaklarından sel oldu aktı. Bu yıl 29 Ekim kutlamalarında yaşanan skandallar, Bir değil, iki değil. Fox TV, Cumhuriyet, ANKA Ajansı muhabirlerinin, Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini izlemeleri, Saray şürekâsı tarafından engellendi. Basına sansür uygulandı. Erdoğan Şahsım Rejimi bu defa da, Basını, hem de Anıtkabir’de, senden-benden diye ayırdı.

ABD'yi rahatsız etmemek için mi?

Tezkerede özellikle iki husus çok dikkat çekici: Birincisi Fırat’ın doğusuna yönelik tehdit vurgusu. Tezkereden çıkarılmış. Fırat’ın doğusuna ilişkin tehdit değerlendirmesi, son tezkereden neden çıkarıldı? ABD’nin TIR’ları Fırat’ın doğusuna silah taşımayı kesti mi?

Bu, Biden ile görüşme öncesi, ABD’yi rahatsız etmemek amacıyla mı yapıldı? Ya da Amerika ile yürütülen başka pazarlıklar mı var? İkincisi, tezkerenin süresi neden 2 yıl? Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek TBMM’nin iradesine ipotek koyacak şekilde bu süre belirlendi? Anketlerde ve milletin gözünde eriyen Erdoğan, seçimleri öteleyebilmek için, Suriye’de yeni maceralara mı hazırlanıyor?

'Kim bu yabancı güçler?'

Yine en az bunlar kadar önemli bir başka konu… Tezkerede yabancı güçlerin Türkiye’de konuşlandırılmasına izin veriliyor. Bölgedeki yeni gelişmeler ışığında bunun açıklığa kavuşturulması çok önemli. Kim bu yabancı güç? Bu tezkereyi getirenler bilmelidir ki, yarın bir gün Rusya ve rejim güçleri, İdlib’e operasyon düzenlediğinde, burada mukim bir takım kafa kesen radikaller, “Yabancı askeri güç” olarak tarif edilip ülkemiz sınırları içine taşınırsa bunun adı açıkça millete ihanettir.

Suriye krizini halletmenin, Ülkemizdeki Suriyelileri, Evlerine göndermenin zamanı artık gelmiştir. Ama Erdoğan’ın ne bu diplomasiyi yürütecek esnekliği, ne de enerjisi kalmıştır. Erdoğan için dış politikada tek bir öncelik var, o da ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşebilmek. Beyefendi Biden ile görüşünce, İklim Zirvesi’nin yapılacağı Glasgow’a da gitmekten vazgeçti. İklim, çevre bahane… Biden ile fotoğraf vermek şahane. Roma olmazsa Glasgow… Roma olursa İstanbul…

Erdoğan, işte bu gayrı ciddiliği ve ideolojik körlüğüyle, Suriye konusunu da şahsileştirmiştir. Ne yazık ki bu körlüğü de ülkemize çok pahalıya patlamıştır. Bu meseleyi çözme görev ve sorumluluğu, ilk seçimlerden sonra bizim iktidarımıza nasip olacaktır. Biz tüm komşularımızla barış ve iyi ilişkiler istiyoruz. Ama elbette ilkin içeride kucaklaşacağız. Kutuplaşmayı, kırgınlıkları, dargınlığı bitireceğiz. Cumhurbaşkanı tek bir siyasi partinin değil, Tüm milletin Cumhurbaşkanı olacak.

'Çözüm sandıkta'

Sorunların çözümü için ilk şart sandıktır. Milletimiz bu ucube rejimi, Önüne gelecek ilk sandığa gömecektir. Biz insanımızın, ülkemizin gücün iyi bilen, Devletimizi iyi tanıyan kadrolarımızla, Çiftçimize, işçimize, İşsizlerimize, iş insanlarımıza, Emeklilerimize, emeklilikte yaşa takılanlara söz veriyoruz: Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin sizden aldığı her şeyi, İktidara geldiğimizde sizlere misliyle geri vereceğiz. Biz geleceğiz. Ülkede hayat bayram olacak.