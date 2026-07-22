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CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut tutuklandı

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 21:21

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında dün sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, akşam saatlerinde tutuklandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 10 isim CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında 17 Haziran'da tutuklanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, aynı soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren bir kişinin suçlamasıyla dün sabah gözaltına alındı.

Bugün Silivri Adliyesi'ne götürülen Bulut, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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