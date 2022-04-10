CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptali için başvuruda bulunacak

Cumhuriyet Halk Partisi, hukukçu kurmaylar tarafından hazırlanan dilekçe ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağını açıkladı. CHP başvurusunda, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seçim Kanunu'nda değişiklik yapan Kanun'un 3 maddesinin iptalini talep edecek.

Başvuruda; il ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.