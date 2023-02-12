CHP Samandağ'dan iddialara yanıt: 'AKP iktidarı suç bastırmaktadır'

CHP Samandağ İlçe Başkanlığı, Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderilen yardımların İlçe Başkanı Turgay Abacı’nın babasının evinde bulunduğu iddiasına ilişkin, “Haberlerde ve sosyal medyada yer alan bu iddialar kesinlikle iftiradır ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Samandağ İlçe Başkanlığı, Hatay’ın Samandağ ilçesine gönderilen yardımların İlçe Başkanı Turgay Abacı’nın babasının evinde bulunduğu iddiasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

'AKP iktidarı suç bastırmaktadır'

“Ülkemizi üzüntüye boğan büyük deprem felaketinin ardından, hayat kurtaracak ilk 24 saat ortalıkta görünmeyen ve vatandaşlarımızı yalnız bırakan AKP iktidarı, Saray medyası aracılığıyla algı operasyonları yaparak, ilk günden itibaren depremzedelerin yanında duran CHP ve diğer duyarlı kurumlara çamur atarak adeta suç bastırmaktadır.

CHP olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren genel merkezimizin koordinasyonunda hem parti örgütümüz hem de başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere il ve ilçe belediyelerimiz, deprem bölgesinde vatandaşın yarasını sarmak için harekete geçmiştir. Buna karşın, zamanında harekete geçmedikleri için milyonlarca deprem mağdurunun soğukta korunmasız ve aç bırakılmasının, binlerce insanın enkazların altında can vermesinin sorumluları, yine çamur siyasetine sığınmaya çalışmaktadır. Afet bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için canını dişine takarak yardım etmeye çalışan partililerimizin Saray merkezli karalama kampanyalarına alet edilmeye çalışılmasını ne yazık ki üzülerek izlemekteyiz.

'Kesinlikle iftiradır'

İktidara yakın havuz medyası, Saray kaynaklı bir iftira kampanyası ile CHP Samandağ İlçe Başkanı’mız Turgay Abacı´nın, gelen yardımlara el koyarak yardım malzemelerini babasının evine taşıdığını, eve yapılan polis baskının ardından yardım malzemelerine el konularak vatandaşa dağıtıldığı yalanını ortaya atmıştır. Haberlerde ve sosyal medyada yer alan bu iddialar kesinlikle iftiradır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Samandağ İlçe Başkanı’mız Turgay Abacı, CHP örgütlerinden ve belediyelerden gelen yardım malzemelerini imzalı belge ile teslim aldıklarını, yardım malzemelerini yağmacılardan koruyarak vatandaşa ulaştırmak için güvenli bir depoya koyduklarını, bu malzemeleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde belediye araçları ile ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını açıklamıştır.

'Güvenlik güçleri belgeleri inceledikten sonra depodan ayrıldı'

İhbar üzerine geldiklerini söyleyen güvenlik güçleri ve yetkililer, depoda teslim edilen ve dağıtılan yardım malzemeleriyle ilgili belgeleri inceledikten sonra depodan ayrılmışlardır. Yardım malzemelerine güvenlik güçleri tarafından el konulduğu haberleri tamamen gerçek dışıdır. Samandağ ilçe Başkanı’mız Turgay Abacı ve partililerimiz, depremde mağdur olan vatandaşlarımıza yardım malzemelerini ulaştırmak için canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. Atılan hiçbir çamurun CHP’ye yapışmayacağı bilinmelidir. Samandağ İlçe Başkanı’mız Turgay Abacı´ya karşı başlatılan karalama ve linç kampanyasına katılanlarla yargı önünde hesaplaşılacaktır.” (ANKA)