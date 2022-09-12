CHP PM üyesi Bilek hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında, Rûdaw’a yaptığı açıklamada, "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” dediği için "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Başsavcılık, Nevaf Bilek'in 10 Eylül'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP'nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi'nde Rûdaw’a Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

Nevaf Bilek, kongre hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, “Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan’ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt’liyim ve Diyarbakır’ı iyi tanıyorum” demişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek’in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.