AKP yöneticisinden 'Kürdistan' sorusuna yanıt: Bizim o kelimeyle sorunumuz yok

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın aylık olağan basın buluşmasında konuşan İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Rudaw muhabirinin 'Kürdistan' sorusuna yanıt verdi.

Aydın, Rûdaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak’ın, “Birçok AK Partili ismin hala Kürdistan demekten kaçındığını görüyoruz. Biraz önce siz de Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimi dediniz. Bu partinizin resmi politikası mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Biz Kürdistan kelimesini özellikle kullanmamaya gayret ediyoruz diye bir şey yok. Çünkü oradaki yönetimin şu anda bizim literatürümüzdeki ismi Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimidir. Bizim o kelimeyle, Irak’taki kardeşlerimizle ilgili herhangi bir sorumuz yok. Özel olarak kullanmama gayreti içerisinde olmadık. Sonuç olarak Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş meşru bir yönetim söz konusu ve bu çerçevede kendi dili, bayrağı, uygulama ve yasaları, polis teşkilatı olan bir bölge. Ben bundan 10-12 sene birkaç kez de gidip gezdim. Herhangi bir sorun ve sıkıntımız yok.”