'Kürdistan Albümü' tartışması: Gelecek ve Deva'dan 'Kürdistan' çıkışı

Diyarbakır’da bu yıl ilk kez düzenlenen “Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı”nın onur konuğu olan Erbil Valisi Omdi Xoşnav, ziyaret ettiği Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’na Erbil’in tarihi turistik yerlerine ait resimlerin olduğu “Kürdistan Albümü” hediye etti.

Erbil Valisi’nden Diyarbakır Valisi’ne ‘Kürdistan’ hediyesi tartışmalara neden oldu. Gelecek ve Deva Partisi'nin Diyarbakır İl Başkanları gelen tepkilere yanıt verdi.

Gelecek Partili Altaç: Irak Kürdistan’ı diye bir yer olduğu görülmeli

Rudaw'a konuşan Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, “Türkiye hükumeti son 4-5 yıldır milliyetçilik temelinde bir şiddet politikası izliyor. Irak Kürdistan’ı bugün resmi statüye sahip, Irak anayasasında kabul edilen bir yer. Birilerinin kalkıp bunu inkar etmesi, yanlış bulması gerçeği değiştirmez. Fakat Türkiye’de ayrımcılık, ırkçılık ve şiddet üzerinde siyaset yürütülüyor” dedi.

Diyarbakır Valisi’ne Kürdistan albümü hediye edilmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiriler yöneltilmesini doğru bulmadığını belirten Altaç, “Bu Türkiye açısından da iyi değil, Ortadoğu açısında da.. Türkiye’deki siyasetçiler, yazarlar, aydınlar artık Irak Kürdistan’ı diye bir yer olduğunu, böyle bir gerçek olduğunu görmeli, Kürdistan gerçek bir şey, orada bu isimde bir ülke var, resmidir. Bunları göz önüne almadan inkar etmek bize bir şey kazandırmaz. Aksine Irak Kürdistan’ı ile olan ilişkilerden de uzaklaştırır” yorumunu yaptı.

Aydın Altaç, “Türkiye hükumeti bu anlayışa zemin sunuyor. Bugün Kürt yok, Kürtçe yok derseniz o zaman milliyetçiler de bu albüm nereden geldi diyecek. Bu nedenle Diyarbakır Valisi doğru olanı yaptı. Gelecek Partisi olarak bizimle de görüşseydi, biz de bu albümü kabul ederdik. Neden korkacağız ki? Neden inkar edelim ki?” diye konuştu.

DEVA Partili Ülsen: Kürdistan tahammülsüzlüğü bir kenara bırakılmalı

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen de, sosyal medya üzerinden Kürdistan kelimesi nedeniyle yürütülen linç yaklaşımını kabul etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Ülsen, “Bundan önce de Kürdistan kelimesi ile ilgili meselelerde de görüldü ki, Türkiye kamuoyunda özellikle milliyetçi kesim tarafından ciddi bir şekilde hazımsızlık ve tahammülsüzlük söz konusu. Kürdistan bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bunu konuşmak bununla ilgili fikir beyan etmek artık geride bırakmamız gereken bir şey. Ne yazık ki o demokratik olgunluğa bu topraklar bir türlü ulaşamadılar” dedi.

“Erbil Valisi’nin Diyarbakır Valisi’ni Turizm ve Gastronomi Fuarı nedeniyle ziyaret etmesi bence çok şık ve desteklenmesi gereken bir davranış” diyen Ülsen, şunları dile getirdi:

“Burada verilen Kürdistan albümünün Vali tarafından kabul edilmesi de bence bu topraklar ve bu coğrafya için çok kıymetli ve önemlidir. Yani artık Kürdistan kelimesi veya Kürdistan’ın varlığından kaynaklı yaşanan bu tahammülsüzlük, bu ötekileşmenin bir kenara bırakılması lazım. Bu konuda Vali başta olmak üzere bütün idari bürokratların Vali beye destek olması gerekiyor. Hiç bir şekilde burada bir suç unsuru yoktur, bu gayet doğal bir durumdur. Ayrıca Türkiye, Irak anayasası Kürdistan federe bölgesini kabul etmiş, onunla resmi, ticari ilişkileri olan, burada resmi devlet protokolü ile de karşılanan siyasi bir yapıdır. Bunu kabul etmemek, tahammül göstermemek kabul edilebilir bir durum değildir. Her kes Kürdistan federe bölgesinin bu yapısını, bu siyasi ve konjonktürel durumu kabul etmek zorundadır ve demokratik olgunluk çerçevesinde artık bu tartışmaları geride bırakmak gerekiyor.”

Toplumun bütün kesimlerinin ırkçı yaklaşımlara karşı ortak tutum sergilemesi gerektiğini belirten Cihan Ülsen, “Bu açıklamaları yapıp bu meseleyi olağanlaştırmamız lazım. Sürekli temcit pilavı gibi Kürdistan meselesini kriminalize eden, terörize eden alandan çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapmadıkça bu kısır, pasif daireden çıkamayacağız ne yazık ki. Ben her zaman söylüyorum; Kürdistan kelimesi bu toprakları bölmez ayrıştırmaz, bütünleştirir, bir araya getirir. Bir kelimeden korkmamak lazım. Bu tarihsel olarak da coğrafi olarak da bu toprakların bir gerçeğidir” değerlendirmesinde bulundu.