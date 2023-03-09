CHP Parti Meclisi seçim gündemiyle toplanıyor

CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri gündemiyle 12 Mart Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla Parti Meclisi Üyelerine gönderilen mesajda, "Parti Meclisimiz 12 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nin gündeminin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi olduğunu bildirdi.