CHP MYK bitti: Kaftancıoğlu kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezası kararının onanması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

MYK’da neler konuşuldu

CHP’nin MYK toplantısı da bu sabah İstanbul’da gerçekleşti. Gerçek Gündem’in haberine göre toplantı kısa sürdü. Parti kurmayları, Canan Kaftancıoğlu’nun arkasında duracaklarını kaydetti.

Görevine devam edecek mi?

MYK’nın gündeminde, Kaftancıoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararının ardından İl Başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği de vardı. MYK Üyeleri, Kaftancıoğlu’nun görevine devam etmesi kararı aldı ve olası bir engelleme durumunda da Kaftancıoğlu’nun görevine devam ettirileceği vurgulandı.

Miting Maltepe'de

Kılıçdaroğlu, Bursa’daki mitingin İstanbul’da yapılacağını söylemişti. Mitingin adresi Maltepe olacak. Toplantıda 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan miting 22 Mayıs'a ertelendi.

Parti yönetimi “mitinge katılımın yüksek olması için yoğun çaba gösterilmesi” kararı aldı.