CHP mitinginin sloganı belli oldu

CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin Valiliği'nden izin çıkmaması sonrasında mitingin yeni yerine dair detaylar paylaşıldı.

4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı da açıklandı.

Miting afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte 'Hemen seçim', 'Erken seçim' ifadeleri yer aldı.