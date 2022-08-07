CHP Milletvekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı arasında tartışma: 'Utanmaz gevşek'

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın bir polis memuruna hakaret ettiği videoyla ilgili hükümete yakın medya kuruluşlarının ‘kurgu yapıldığı’ yönündeki haberlerine tepki gösterdi. Başarır, “Türk polisinin değil de polisimize şerefsiz diyenlerin yanında yer alan vicdansız, kiralık kalemler bunu yapabilir ve onlara da ancak bu yakışır” dedi.

Başarır'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Eğer bir parça onurunuz, şerefiniz varsa doğruları yazın. Polise ‘şerefsiz, ekibine tükürürüm’ diyen bir milletvekilini nasıl aklayabilirsiniz? Polisler, olaydan bir gün sonra açığa alınırken ve hala açıkta bekletilirken görevini yapan polisi senaryoyla suçlayıp şerefsiz diyen milletvekilini aklamak nasıl bir iki yüzlülüktür? Hangi vicdan hakarete uğrayan ve elinden ekmeği alınan polisleri senaryo, komplo olarak suçlayabilir? İşte bir parça bile vicdanı olmayan, şerefli Türk polisinin değil de polisimize şerefsiz diyenlerin yanında yer alan vicdansız, kiralık kalemler bunu yapabilir ve onlara da ancak bu yakışır. Türk polisine açıkça şerefsiz diyerek aşağılayan bir milletvekilini aklamaya çalışan yandaş basın ve onların kirli, kiralık kalemleri elbet bir gün kendi mürekkeplerinde boğulmaya mahkûm olacaklar.

'Onursuzların videosunu her zaman yayınlarım'

Bugün böyle bir video gelse yine yayınlayacağını kaydeden CHP’li Başarır, “Hırsızlık videolarınız geliyor, yayınlıyorum. Soygun videolarınız geliyor, yayınlıyorum. Çaldığınız paralar, uyuşturucu videoları geliyor, yayınlıyorum. Yarın da bir video yayınlayacağız. Ülkeyi soyan herkesin durumunu açıkladım ve açıklamaya da devam edeceğim. İyi ki bu videoyu paylaşmışım. AKP’nin gerçek yüzü bu işte. Yeri geldiğinde yalan, iftira atmak ve gerçeklerin üstünü örtmek için senaryo, komplo uydurmalarına başvurmak. Ben böyle utanmazların, böyle onursuzların videosunu her zaman yayınlarım."

İçişleri Bakan Yardımcısı: Arsız ve namussuzluk

Başarır'ın açıklamalarının ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Asıl arsız ve namussuzluk, polise yumruk atanlar yargılanmasın diye oy kullanıp, sonra da hukuka, disipline aykırı şekilde çekilen bir videoyu, yine hukuksuz bir şekilde temin edip yayınlamak, bunu da itiraf etmektir. Belli ki, kirli tezgâhının ortaya çıkarılmasından rahatsız olmuşsun" dedi.

Ersoy'un sözlerinin ardından yeni bir açıklamada bulunan Başarır ise “Utanmaz adam bir de bakan yardımcısı olacaksın! polisinin yanında olsana hadsiz terbiyesiz! Videoyu da gayet hukuki bir şekilde aldım ve paylaştım elime sağlık" ifadelerini kullandı.

Başarır'dan Ersoy'a: 'Utanmaz gevşek'

Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP’li Başarır’a yönelik “Evet Bakan Yardımcısıyım ve her zaman polisimizin yanındayım. Ama senin gibi polisimizi kirli siyasi emellerine alet edip, suçu tasarlayıp, işleten utanmazların foyasını meydana çıkarmak da görevimizdir. Senin rahatsızlığının ve yaygaranın nedeni de bunun hesabını verme korkundur” dedi.

Başarır’ın Ersoy'a yanıtı ise “Sahibinin kirli sesi ben mi o polislere şerefsiz dedirttim utanmaz gevşek” oldu.