CHP listelerinden Meclis'e en az 35 'ittifak adayı' giriyor

Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi 14 Mayıs seçimlerinde ayrı listede yer almamış, CHP listelerinden adaylar göstermişti. AA ve ANKA'nın yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre söz konusu partilerin üyesi adayların toplam 35'i Meclis'e girebilecek oya sahip oldu.
CHP listesinden aday gösterilen 25 DEVA Partili adaydan 14'ünün Meclis'e girmesi bekleniyor. Yine kesin olmayan sonuçlara göre CHP listesinden aday gösterilen 24 Saadet Partili adayın 9'u Meclis'e girmeye hak kazanmış oldu. Gelecek Partisi'nden aday gösterilen 19 isimden 9'u ilk sonuçlara göre Meclis'te yer alırken, Demokrat Parti’den ise aday gösterilen 3 ismin de tamamı resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e girebilecek.
Resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nin çıkardığı vekil isimleri şu şekilde:
- Şerafettin Kılıç, Antalya
- Mehmet Atmaca, Bursa
- Mahmut Arıkan, Kayseri
- Hasan Bitmez, Kocaeli
- Mehmet Karaman, Samsun
- Mesut Doğan, Ankara
- Birol Aydın, İstanbul
- Mustafa Kaya, İstanbul
- Bülent Kaya, İstanbul
Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'ye girmesi beklenen DEVA Partili isimler şöyle:
- Sadullah Kısacık, Adana
- Sadullah Ergin, Ankara
- İdris Şahin, Ankara
- Burak Dalgın, Balıkesir
- Ertuğrul Kaya, Gaziantep
- Elif Esen, İstanbul
- Hasan Karal, İstanbul
- Evrim Rızvanoğlu, İstanbul
- Mustafa Yeneroğlu, İstanbul
- Medeni Yılmaz, İstanbul
- Seda Kaya Ösen, İzmir
- Selma Aliye Kavaf, Manisa
- Mehmet Emin Ekmen, Mersin
- Cem Avşar, Tekirdağ
Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı bileşeni Gelecek Partisi üyelerinden TBMM'ye girecek olan isimler ise şöyle:
- Selim Temurci, İstanbul
- İsa Mesih Şahin, İstanbul
- Doğan Demir, İstanbul
- Mustafa Bilici, İzmir
- Cemalettin Kani Torun, Bursa
- Hasan Ekici, Konya
- Serap Yazıcı Özbudun, Antalya
- Sema Silkin Ün, Denizli
- Selçuk Özdağ, Muğla
Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti üyesi vekiller ise şunlar olacak:
- Cemal Enginyurt, İstanbul
- Salih Uzun, İzmir
- Haydar Altıntaş, İzmir