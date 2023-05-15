CHP listelerinden Meclis'e en az 35 'ittifak adayı' giriyor

Millet İttifakı bileşenlerinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi 14 Mayıs seçimlerinde ayrı listede yer almamış, CHP listelerinden adaylar göstermişti. AA ve ANKA'nın yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre söz konusu partilerin üyesi adayların toplam 35'i Meclis'e girebilecek oya sahip oldu.

CHP listesinden aday gösterilen 25 DEVA Partili adaydan 14'ünün Meclis'e girmesi bekleniyor. Yine kesin olmayan sonuçlara göre CHP listesinden aday gösterilen 24 Saadet Partili adayın 9'u Meclis'e girmeye hak kazanmış oldu. Gelecek Partisi'nden aday gösterilen 19 isimden 9'u ilk sonuçlara göre Meclis'te yer alırken, Demokrat Parti’den ise aday gösterilen 3 ismin de tamamı resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e girebilecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nin çıkardığı vekil isimleri şu şekilde:

Şerafettin Kılıç, Antalya Mehmet Atmaca, Bursa Mahmut Arıkan, Kayseri Hasan Bitmez, Kocaeli Mehmet Karaman, Samsun Mesut Doğan, Ankara Birol Aydın, İstanbul Mustafa Kaya, İstanbul Bülent Kaya, İstanbul

Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'ye girmesi beklenen DEVA Partili isimler şöyle:

Sadullah Kısacık, Adana Sadullah Ergin, Ankara İdris Şahin, Ankara Burak Dalgın, Balıkesir Ertuğrul Kaya, Gaziantep Elif Esen, İstanbul Hasan Karal, İstanbul Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Medeni Yılmaz, İstanbul Seda Kaya Ösen, İzmir Selma Aliye Kavaf, Manisa Mehmet Emin Ekmen, Mersin Cem Avşar, Tekirdağ

Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı bileşeni Gelecek Partisi üyelerinden TBMM'ye girecek olan isimler ise şöyle:

Selim Temurci, İstanbul İsa Mesih Şahin, İstanbul Doğan Demir, İstanbul Mustafa Bilici, İzmir Cemalettin Kani Torun, Bursa Hasan Ekici, Konya Serap Yazıcı Özbudun, Antalya Sema Silkin Ün, Denizli Selçuk Özdağ, Muğla

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti üyesi vekiller ise şunlar olacak: