CHP Kurultayında gergin anlar: Kılıçdaroğlu'nun korumaları milletvekilini tartakladı iddiası

CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda düzenleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Öze'in yeterli imzayı toplayarak resmen aday olduğu kurultayda 1366 delege oy kullanacak.
Oylama öncesinde delegelerin karşılıklı suçlamalar içeren konuşmalar nedeniyle salonda gerilim yer yer yükseliyor.
Henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının CHP İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş'ı tartakladığı iddia edildi.
Özçağdaş'ın ''değişim'' kanadının adayı Özgür Özel'i desteklediği biliniyor.
Suat Özçağdaş, haberimizin yayımlanmasının ardından soL'a ilettiği düzeltmede bir arbede yaşandığını doğrularken korumalar tarafından tartaklandığı iddialarını yalanladı.