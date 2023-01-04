CHP kulislerinden başörtüsü iddiası: Kılıçdaroğlu altılı masaya 'hayır'la gidecek

AKP’nin başörtüsü teklifi, CHP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) bir kez daha gündeme geldi.

Bazı MYK üyeleri, teklife “hayır” denmesi gerektiğini savunurken, "referandum riski"ne dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yorum yapmadı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun altılı masaya “Teklif referanduma gitmemeli. Bunun için ortak hareket ederek ‘hayır’ diyelim” önerisini getireceği konuşuluyor.

MYK üyeleri başörtüsüyle ilgili konuştu

AKP tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz ay TBMM’ye sunulan başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifi ile ilgili tartışmalar sürerken, CHP MYK bu konuyu bugün bir kez daha gündemine aldı.

Gelecek Partisi ev sahipliğinde yarın düzenlenecek altılı masa toplantısı öncesinde CHP’nin bu konudaki tavrı henüz belirsizliğini korurken, MYK üyeleri toplantıda bu konudaki görüşlerini dile getirdi.

'Eşitlik ve laiklik ilkelerine aykırı' değerlendirmesi

Edinilen bilgiye göre, bazı MYK üyeleri, iktidarın bir seçim oyunu içerisine girdiğini belirterek, seçime birkaç ay kala mevcut iktidarla bir anayasa değişikli yapılmaması gerektiği görüşünü savundu. Aynı üyeler, Meclis’e sunulan teklifin anayasanın eşitlik ve laiklik ilkelerine aykırılıklar içerdiğini, aynı zamanda ucu açık bir düzenleme olduğunu belirterek, kamuda burka ve çarşafın önünün dahi açabileceği uyarılarında bulundu.

'İktidar, boş oylarla referandumun yolunu açabilir'

Diğer yandan bazı MYK üyeleri de iktidarın, teklifi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile eş zamanlı yürüterek referanduma götürmek isteyeceğini belirtti.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Meclis’te 400’ün üzerinde oyla kabul edilmesi halinde dahi Erdoğan’ın teklifi referanduma götürmek isteyeceğini belirtti. Aynı zamanda, “İYİ Parti ile birlikte ‘evet’ desek dahi, AKP, boş oylarla toplam oyun 360 ile 400 arasında kalmasını ve referanduma götürülmesini de sağlayabilir. Bu durumda bizi de suçlayabilirler ve teklif yine referanduma gidebilir” değerlendirmeleri de yapıldı.

Kılıçdaroğlu ise MYK üyelerini dinlerken, bu değerlendirmelerle ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Kılıçdaroğlu, masaya cebinde 'hayır'la gidecek

Toplantının ardından CHP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde ise, başörtüsü kararının altılı masada genel başkanlar arasında verileceği yorumları yapıldı.

Buna karşın Kılıçdaroğlu’nun, “Teklif referanduma gitmemeli. Topluma da mevcut iktidarla anayasa yapılamayacağını anlatmalıyız. Ortak hareket edelim, ‘hayır’ diyerek teklifin referanduma gitmesinin önüne geçelim” önerisinde bulunacağı belirtildi.

CHP'li üst düzey bir yetkili de, “İktidar, teklifi referanduma götürerek bu durumu muhalefete karşı koz olarak kullanmak isteyecektir. Muhalefet olarak bu tuzağa düşmemeliyiz” ifadelerini kullandı.