Kulis: CHP'de hukukçular başörtüsü raporunu hazırladı, eğilim ortaya çıktı

AKP’nin başörtüsü teklifi ile ilgili yanıtı beklenen CHP'de, parti hukukçuları teklife ilişkin raporlarını hazırladı. Bugün gerçekleşecek CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme gelecek. CHP’de konuya ilişkin henüz net bir karar verilmediği ama eğilimin ‘hayır’ yönünde olduğu, son kararı ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun vereceği öğrenildi.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre AKP’nin başörtüsüne yönelik anayasal güvence sağlayan ve aile kurumunu düzenleyen anayasa değişikliği teklifine yönelik tartışmalar sürerken, Altılı Masa’da bulunan diğer partiler teklife ilişin ‘evet’ yönünde tutum alacaklarını belirtmişti. Diğer partilerin tutumunu belirlemesinin ardından gözler CHP’nin vereceği karara yönelmişti.

Hukukçu Kaboğlu ile Kılıçdaroğlu arasında fikir alışverişi

Konuya ilişkin Artı Gerçek’e konuşan partililer, hukukçuların hazırladığı raporun tamamlandığını ve bu rapor doğrultusunda konunun detaylıca gündemlerinde olduğunu söyledi. Anayasa hukukçusu ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu da, konuya ilişkin Kılıçdaroğlu ile birebir görüşme gerçekleştirerek teklife ilişkin detaylı bir fikir alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre CHP, başörtüsü raporunu bugün MYK toplantısında masaya yatıracak. Partide genel eğilimin “hayır” yönünde olduğu ancak Altılı Masa’daki görüşmenin ardından son kararı Kılıçdaroğlu’nun vereceği öğrenildi.

Öte yandan 5 Ocak 2023 (yarın) tarihinde Altılı Masa’nın genel başkanları Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya gelecek. Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin de, masaya gelecek konular arasında olduğu belirtildi.