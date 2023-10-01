CHP kongrelerinde gerilim devam ediyor: 'Atın beni partiden rahatlayın'

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları, CHP il kongrelerine yansımaya devam ediyor.

Dün gerçekleşen Kocaeli İl Başkanlığı seçimi, mevcut başkan Bülent Sarı ile Uğraş Çiftçi arasında gerçekleşti. Kurultay delegesi listesinde CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in adına yer verilmedi. Hürriyet bu nedenle oy kullanamadı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre; kongrede yeniden il başkanı seçilen Bülent Sarı, Fatma Kaplan Hürriyet’in delege yazılmamasına ilişkin olarak “Ben Belediye Başkanını neden yazmamışım? Açtı mı telefonu da yazmadım, açtı mı? Geri çevirdim mi? Ben bu hareketi hiç hak etmedim" dedi.

'Bunların bazıları da iktidar ile iş tutanlar'

Fatma Kaplan Hürriyet ise Sarı'ya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi:

“Bugüne kadar ne partililer ne de yöneticiler hakkında ne bir açıklamam oldu ne de kongrelerde konuştum. Hep partiye zarar gelmesin diye hassas oldum. Milletvekilliği dönemimde de aynıydı, belediye başkanlığı dönemimde de aynı hassasiyete sahip oldum. Tüm sataşmalara, el altından yaptırılan haberlere, kara propagandaya rağmen. Üstelik yemediğim hakaret ve iftira kalmadı yine de sustum. Ama tek belediyeye zarar gelsin diye uğraşan ne kadar çok insan varmış. Ne yazık ki bunların bazıları da iktidar ile iş tutanlar.

Bir il başkanının sürekli olarak tek belediyeye ve belediye başkanına sataşması, haberler yaptırması hiç doğru değil. Yolda gördüğünde yolunu değiştiren, cami avlusunda selam vermemek için yüzünü çeviren il başkanımızın aradım bahanesi hiç gerçekçi değil. Benim kurultay delegesi olmak gibi bir isteğim olmadı. Yazmak isteyen yazar, yazmak istemeyen de bahane aramaz. Bunun için aramaya gerek bile yoktur. Bunu bile yıpratma konusu haline getirmek çok yanlış. Beni atın partiden bari de rahatlayın. Ne diyeyim. Artık ya sabır...”