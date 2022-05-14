CHP Kaftancıoğlu'nun tutuklanması ya da resmen görevden alınması durumunda atacağı adımı belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili hapis cezasını onama kararından sonra partisinin MYK’sini olağanüstü topladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda dün sabah yapılan olağanüstü toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale gelen Kaftancıoğlu için, “İl başkanımız görevine devam ediyor. Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” değerlendirmesini yaptı.

SADAT çıkarması

MYK’nin ardından Kaftancıoğlu kendisine destek vermeye gelen partili milletvekilleriyle buluştu. Görüşmeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Edinilen bilgiye göre, vekiller, İstanbul mitingine ilişkin görevlendirme konuşması beklerken, Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar hep beraber bir yere gideceğiz. Seçim güvenliği çok önemli. Güvenliğini sakatlayacak, Türkiye’de kaos yaratacak her türlü yapılanmayı teşhir edeceğiz” dedi. Bu konuşmanın ardından tüm partililer araçlarına binerek Kılıçdaroğlu’nun konvoyunu takip etmeye başladı. Vekiller, Kılıçdaroğlu’nu izleyerek SADAT’ın önüne geldi.