CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri

Türkiye genelinde oyların sayımı sürerken saat 19.45 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde defalarca ateş edildi.

Gerçek Gündem'den Sema Kızılarslan'ın haberine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında silah ile çok sayıda ateş açılmasıyla birlikte yurttaşlar ve partililer güvenliğin sağlanması için içeri alındı.

Binanın önünden geçerek provokatif kutlama yapan ve ateş açan kişilerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Polis ekipleri silahların ateşlendiği tahmin edilen noktaya intikal ettirildi.