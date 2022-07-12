CHP ile Zafer Partisi arasında anket sonucu kavgası

BPT Araştırma şirketi yaptığı ankette "bugün erken seçim olsa..." sorusunun yanıtında yüzde 29.9 ile CHP birinci parti oldu.

AKP yüzde 28,4 ile ikinci parti olurken ankete göre Zafer Partisi yüzde 1,3 ile DEVA Partisi ve Saadet Partisinin altında kalarak 8'inci parti oldu.

Ümit Özdağ anket sonuçlarına tepki göstererek, "CHP Genel Merkezi’nin 5. Katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. Katında bile DEVA’dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım" dedi.

Özdağ'a yanıt veren CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var" ifadesini kullandı.