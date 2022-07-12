Binali Yıldırım'dan seçim tarihi açıklaması

Sivas'ta AKP İl Teşkilatı Bayramlaşma Programına katılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada seçim tarihi olarak 2023 yılındaki iki bayram arasını işaret etti.

Yıldırım'ın konuşmasındaki ilgili kısım şöyle:

“Önümüzdeki sene üç tane bayramımız var. Birinci bayramımız Ramazan Bayramı, ikinci bayramımız Kurban Bayramı ve iki bayramın arasında da bir bayram var daha var değil mi? Cumhurbaşkanımızı Allah’ın izni ile rekor bir oyla tekrar başımıza getireceğiz, Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin."

2023 yılında, Ramazan Bayramı 21 Nisan-23 Nisan tarihlerine denk gelirken, Kurban Bayramı ise 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Bayramların tarihleri göz önüne alındığında, Binali Yıldırım'ın seçimler için işaret ettiği tarih 23 Nisan-2 Temmuz 2023 tarih aralığına denk düşmekte.