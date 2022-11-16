CHP ile İYİP arasında adaylık krizi: 'Kraldan çok kralcı...'

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programında, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" yanıtını veren Ağıralioğlu, sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını öne sürdü. Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz" dedi.

Ağıralioğlu'na yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Biz öyle düşünmüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kesin kazanabilir olarak görüyoruz. Tüm anketler de 'kazanabilir' diyor. 6'lı Masa'nın görüşüne saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Medyaradar'ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem"dedi.