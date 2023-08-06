CHP ilçe başkanlığı kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı yaşamını yitirdi

Ankara'da CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özdemir'e, Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.