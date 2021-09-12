CHP ilçe başkanı ve yönetimi istifa etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP Buldan İlçe Başkanı Mustafa Akın Başbuğ, yönetim kurulu olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Başbuğ kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada istifa gerekçesini "özel nedenleri" olarak açıkladı ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının da istifa kararı aldıklarını belirterek "Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik" dedi.

Başbuğ paylaşımında "Değerli arkadaşlarım, özel nedenlerimden dolayı çok sevdiğim partimin ilçe başkanlığı görevinden istifa ettim. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, arkadaşlarım da biz beraber geldik beraber gidelim kararını aldılar. Sonuç olarak CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kurulum, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.