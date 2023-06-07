CHP ilçe başkanı istifa etti: Genel Merkezde değişim kaçınılmaz, bir kıvılcım yakmak istedim

CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

CHP’li Kocaoğlu açıklamasında “Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim”dedi.