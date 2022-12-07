CHP İlçe Başkanı Demir'i darp eden iki kişiden biri tutuklandı

2 Aralık Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, akşam yemeği yemek için restorana gelen CHP İlçe Başkanı Yavuz Demir, restoranın girişinde kimliği belirsiz maskeli iki kişinin saldırısına uğramıştı. Darp edilen Demir, başından yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İHA'nın haberine göre; Demir’i darp eden Mustafa N. ve Murathan S. isimli şahıslar, bugün avukatları eşliğinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan Mustafa N. ve Murathan S., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Mustafa N. ve Murathan S., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şahıslardan Murathan S. tutuklanırken, Mustafa N. ise serbest bırakıldı.