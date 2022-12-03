CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'e saldırı

Antalya'da CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

Saat 19.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana giden Demir, aracını park edip indiği sırada maskeli 2 kişi tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli şüpheli için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)