CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na eleştiri: 'Hacı-hoca takımına saatler ayırıyorsunuz...'

CHP’li il başkanları, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıda seçim yenilgisine ilişkin sahadan çıkardıkları tespitleri aktardı. Başkanlar aynı zamanda eleştirilerini dile getirdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; başkanların toplantıda anlattığına göre seçim sürecinde yapılan ittifaklar partinin oy oranına fayda sağlamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da ittifak partilerinden yeterince destek alınamadı.

'Hacı-hoca takımına saatler ayırıyorsunuz...'

Milletvekili listeleri örgütlerin fikri alınmadan hazırlandı. Tabanın itiraz edeceği isimler, tepki çeken yerlerden aday gösterildi. Genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluk sahaya yansıdı. Bazı il başkanları, “Afişleri asıldığında gördük” eleştirisini dile getirdi. Ayrıca il başkanları, Kılıçdaroğlu’na da ulaşamadığını aktardı. Başkanlar “Hacı-hoca takımına saatler ayırıyorsunuz, bize 10 dakika bile ayırmıyorsunuz. Randevu istiyoruz, verilmiyor” tepkisini gösterdi.

'Kafalar karıştı'

Başkanlar toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun ilk tur seçimlerinde ekonomik vaatleri öne çıkardığını, daha liberal ve özgürlükçü bir dil kullandığını ve daha sol söylemleri gündeme getirdiğini söyledi. Ancak seçimlerin ikinci turunda kampanyanın dilinin sertleştiği ve ilk turda daha az kullanılan milliyetçi söylemlerin ikinci turda daha ön plana çıkarıldığı belirtildi.

Başkanlar bu değişim için “Bir kampanyamız sol ve liberaldi birisi de daha milliyetçi, muhafazakârdı. Bunu halka anlatamadık. Kafalar karıştı” eleştirisini dile getirdi.