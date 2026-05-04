‘CHP iktidara gelirse Selçuk Bayraktar’ın Baykar’ı ne olacak?’ sorusuna yanıt: ‘Örnek alacağız…’

CHP'nin Milli Savunma Politikaları Sorumlusu Yankı Bağcıoğlu, Onlar TV’de Barış Terkoğlu’nun konuğu oldu.

Bağcıoğlu, AKP iktidarında kâr ve büyüme rekorları kıran damat Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar’a dair “CHP iktidar olursa Baykar'ı ne yapacak? Selçuk Bayraktar'la ne konuşacak?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

“Ayrıca konuşacak bir şey yok çünkü aynı şekilde faaliyetlerine devam edecekler” diyen Bağcıoğlu, Türkiye’nin insansız hava araçlarında dünya devi olmaya ilerlediğini, buradaki atılımın en üst seviyede olduğunu söyledi.

Aynı atılımı diğer özel şirketlerde ve özel firmalarda göremediklerini söyleyen Bağcıoğlu, “Örneğin insansız deniz araçlarında bu kadar irade varken, katkı varken aynı atılımı göremedik. Nasıl Baykar dünya devi olduysa, Avrupa pazarına girdiyse, bu şekildeki fırsat eşitliğini, üretim kabiliyetini artıracak şekilde bu kapasitesi olanlara yol açmak, Baykar’ı örnek olarak alıp diğer firmaları da bu seviyeye getirmek için fırsat eşitliği yaratmak bizim zihniyetimiz” diye konuştu.

Neden önemli?

Ülke güvenliğinin özel şirketlere teslim edilmesinin maliyetlerini soL’da İran savaşı gündemi dolayısıyla ayrıntılı olarak ele almıştık.

Halkın güvenliğinin değil, şirketlerin karlılığının her şeyin merkezinde olduğu bir savunma planı belli ki sadece AKP’nin değil CHP’nin de ana planını oluşturuyor.