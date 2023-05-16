CHP iki ilden ilk kez milletvekili çıkardı

CHP, 22 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 5 milletvekili seçimi gördü.

12 Haziran 2011 seçiminde yüzde 25,98 oy alarak 24. Dönem parlamentosunda 135 milletvekiliyle temsil edilen CHP, 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde yüzde 24,95 oyla 132, 1 Kasım 2015 genel seçiminde yüzde 25,32 oyla 134 milletvekili çıkardı. CHP'nin 24 Haziran 2018'deki seçimlerde oy oranı yüzde 22,6'ya düştü, milletvekili sayısı 550'den 600'e yükseltilen parlamentoya 146 milletvekili gönderdi.

Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre oy oranı yüzde 25,38 olan CHP, bazıları Millet İttifakı partilerinden olmak üzere 169 sandalye kazandı.

Karabük'ün 1995'te il olmasından sonra Cevdet Akay, Karabük'ten Meclis'e giren ilk CHP'li milletvekili oldu.

CHP, Düzce'nin 1999'da il olmasından sonra bu ilden de ilk kez milletvekili çıkardı. Düzce'de CHP bir sandalye kazandı. (AA)