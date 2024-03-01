CHP Hatay için sadece Haluk Levent'e teklif götürmemiş: 'Mert Fırat ile konuştuk, istemedi'

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilmesi büyük tepki çeken Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar vermişti.

Savaş'ın adaylığının tartışıldığı dönemde CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Haluk Levent'e teklif götürdüğü ancak Levent'in teklifi reddetttiği ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışmaların devam ettiği süreçte Hatay adaylığı için oyuncu Mert Fırat'a da teklifte bulunduklarını açıkladı.

'Lütfü Savaş'la ilgili 5 anket yaptırdık'

TV100 yayınına katılan Özel, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Hatay'a belediye başkan adayı belirlemek farklı. Hatay'da çok büyük bir travma var. Savaş'ın bazı beyanları tartışma yarattı. Savaş'ın Türkiye'deki algısı başka, Hatay'daki algısı başka. Böyle olunca Hatay'da hata yapmamak lazım" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Hatay'la ilgili kabul ettiğim kadar heyeti toplam 10 ilde kabul etmedim. Çok farklı şeyler söylediler, şikayetçi olanlar oldu, memnun olanlar oldu, akıl verenler oldu. Lütfü Savaş'ın iyi bir insan, yönetici olduğunu bilen birisiyim. Hatay'da bizim normal şartlarda durumumuz ortada. Savaş'ın aldığı oy ortada. Savaş'la ilgili toplam 5 anket yaptırdık. Bu anketlerde Savaş'ı sorduk, Savaş'a itirazların bir kısmını da gördük. Hatay'da başka bir Lütfü Savaş olduğunu gördük."

'Mert Fırat ile konuştuk, istemedi'

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen anmada protesto edilmesinin ardından Savaş'a "İstifa et istifa" ve "Lütfü istifa" sloganlarıyla tepki gösterildi. Yurttaşlar tarafından yuhalanan Savaş, alanı terk etmek zorunda kaldı.

Söz konusu protestonun ardından yineden anket yaptırdıklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Ayın 25'inde ankete çıktık. Sonra Hatay'da protestolar oldu. Bir anket daha yaptıralım dedik. Anket geldi, Lütfü Bey'e 'Hatay'da alternatif geliştirelim, ama bu sana rağmen olmaz' dedim. Çeşitli müzakereler yaptık, kazanırsak Lütfü Savaş'la kazanırız sonucu çıktı.

Aday değiştirmeye kalkarsak başka ilçeleri de kaybederiz. Alternatiflerin hepsini ankete koyduk, Lütfü Bey'den az oy alıyorlar. Haluk Levent, 'evet' deseydi ankete koyardık. 60 parti meclisi üyemize 'Hatay kritik, aday değiştiğinde destekler almamız söz konusu, temas ettiğiniz kişilerle görüşün. Onay verin olursa bana bildirin' dedim.

O isimleri ankete koyacaktım. Biz şu ana kadar 13 parti meclisi toplantısı yaptık. Mert Fırat ile konuştuk, ankete koyalım mı dedik, istemedi. Haluk Levent de değerlendirdi 'olmaz' dedi. PM veya MYK üyemiz olur alıp deseydi ankete koyardık. Sürecin hakkaniyetle ve titizlikle yürütüldüğünü açıklıkla ifade edebilirim."