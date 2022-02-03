CHP harekete geçti: Hedef sosyal medya

CHP'nin sosyal medyada etkinliğini artırmak, Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez yönetiminin açıklamalarının, partinin iktidarda hayata geçirmeyi vaat ettiği projelerin kamuoyuna yaygın şekilde yansıtılması için teşkilata "sosyal medya" talimatı verildi. Kılıçdaroğlu ile CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarının tüm teşkilat kadrolarınca takibe alınması ve buralardan yapılan paylaşımların yaygınlaştırılması istendi.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre teşkilatlara sosyal medya konusundaki talimat ve tavsiyeler iletilirken, "CHP iktidara yürüyor. Türkiye’nin geleceği partimize emanet edilecek. İşte bu ideal ile yapılan tüm çalışmalarımızın, halkımıza doğru şekilde anlatılması büyük önem arz ediyor" denildi.

Bu anlamda ortak söylemde bulunulmasının önemine işaret edilirken, başarı için güçlü bir medya ve sosyal medya ağına ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. "Bunun için, kendi iletişimimizin sağlıklı, güvenli ve güçlü olması birinci kuralımız olmalıdır" vurgusuyla, örgütten "bir bütünlük içinde ve bir görevdeşlik ruhu ile topluma yansıtmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmi sosyal medya hesapları ile partinin resmi hesaplarından yapılan paylaşımların il, ilçe başkanlıklarından tüm yönetici kadrolarına; kurultay delegelerinden belediye meclis üyelerine kadar takip edilmesinin sağlanması ve paylaşılan içeriklerin yaygınlaştırılması" talep edildi. Bunun bir parti görevi olduğu belirtildi.

Yapılan paylaşımların kurumsal sosyal medya hesapların yanı sıra, kişisel hesaplardan ve dağıtım listelerinden yaygınlaştırılmasında etkin rol üstlenilmesinin yaşamsal önem arz ettiği kaydedildi.

Teşkilata "Hangi çalışmayı yaparsak yapalım, hangi doğruyu söylersek söyleyelim, hangi başarılara imza atıp, hangi yanlışları ortaya çıkarırsak çıkaralım, bu emeği medya vitrininde doğru olarak sergileyip halkımıza ulaştırabildiğimiz oranda başarılı olabileceğiz" uyarısı yapıldı.