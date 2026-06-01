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CHP Grup Toplantısı Meclis programına alındı

Özgür Özel’in konuşacağı CHP Grup Toplantısı Meclis Başkanlığı’nca gündeme alındı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 18:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 21:47

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilere yaptığı açıklamada yarınki CHP grup toplantısıyla ilgili “CHP Genel Başkanı’na yazı yazıldığını” açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra toplantı Meclis programına alındı.

TBMM Başkanlığı, Özgür Özel’in konuşacağı, yarın saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı'nı gündemine aldı.

İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik iptal kararı ve Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesi sonrasında, CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısını, Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağı tartışmalarına son nokta kondu.

Meclis Başkanlığı, yarın saat 13.30’da Özel’in konuşacağı grup toplantısını gündemine aldı.


 

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