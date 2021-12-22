CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Yoksullar zenginlerin kazancını koruyacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasına ilişkin, "Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclis’in devredilemez yetkisidir. Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır" açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özel'in açıklaması şöyle:

'Yoksulun değil zenginin çıkarlarını koruyan bir iktidar'

"Bu uygulama en yalın tarifle 'faize para yatıranlara ek faizi, faize para yatıramayanların ödeyeceği' bir yöntem dayatıyor. Hayat pahalılığı ve açlıkla mücadele eden asgari ücretlinin, yoksulun, işsizin, işçinin, öğrencinin, çiftçinin bir de zenginin mevduatını korumakla sorumlu kılınması, AKP’nin yoksulun değil zenginin, dar gelirlinin değil varlıklının çıkarlarını koruyan bir iktidar olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Daha birkaç ay önce doların 10 TL’yi aşması, bir felaket senaryosuyken, bugün 12,5 TL’lik dolar kurunun, ekonomi yönetiminin başarısı olarak pazarlanmaya çalışılması çok hazindir. Faizin kötü yönetimin bir sonucu değil, tüm kötü gidişatın tek sebebi olduğu iddiasından Recep Tayyip Erdoğan zımnen vazgeçmiştir. Yapılan düzenleme faizle mücadele değil, faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti dilmesidir.

'Tek adam rejimi TBBM'yi by-pass etmektedir'

Döviz tevdiat hesaplarına yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir tebliğ yayınlamış olmasına karşın, Türk Lirası mevduatında oluşacak olası zararın Hazine tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir mevzuat yoktur. Oluşacak görev zararına yönelik bütçede bir kalem yer almamaktadır. İktidar partisi genel başkanının, ilgili bakanın ve banka temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bu telafinin Hazine tarafından karşılanacağını ifade etmektedir. Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclisin devredilemez yetkisidir. Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği, hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır.

Tek adam rejimi TBMM’yi by-pass etmekte, TBMM’nin yasama yetkilerini gasp etmektedir. TBMM’nin Türk Milleti adına kullandığı yasama yetkisine başka kurumlarca el uzatılmasına başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, tüm milletvekillerinin karşı çıkması gerekmektedir." (ANKA)