CHP Grup Başkanvekili Başarır: Adaylık yeri kurultaydır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "CHP’nin bu üzüntüden bu tartışmadan bir an önce çıkması ve Türkiye’nin sorunlarına yönelmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri aday olmak isteyebilir bunun da yeri kurultaydır" dedi.

Asgari ücret hakkında da açıklama yapan Ali Mahir Başarır, önemli olan sürdürülebilir ekonominin temin edilmesi olduğu belirtti. Başarır, "Biz asgari ücreti belirliyoruz 11 bin 500 lira mı olacak 12 bin 500 lira mı olacak. Bugün Ankara ve İstanbul’da 12 bin liradan ucuz ev yok. Üzülerek söylüyorum seçimin konusu da buydu. Yüzbinlerce insanın sokakta kalma ihtimali varsa neyi konuşuyoruz… Asgari ücret belirlenecek ama neye göre belirlenecek. Son iki yıldaki kira artışlarına göre belirleseler 25 bin lira olması lazım" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı’na 15 yaşında bir çocuk hakaret ettiği için cezaevinde ve bundan rahatsız olmayan bir cumhurbaşkanı var bu durumu kınıyorum. 2 yıl önce Mersin’de iki polis çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. Dün o iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Kamu görevlilerine hakaret eden Mehmet Gülyılmaz yargılanmalıydı. Ben İçişleri Bakanlığı’nın bir daha gözden geçirmesini diliyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi hakkında ise Başarır "Görüşmeden sonra açıklama yapılacaktır. Görüşmenin içeriği hakkında bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.