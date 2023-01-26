CHP Genel Merkezi'ne 'Yeter! Söz Milletin!' afişi asıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Salı günü TBMM’de, grup toplantısında “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınlamıştı.

CHP Genel Merkez binasına; Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter! Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı. Afiş asılan Genel Merkez fotoğrafını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında paylaştı.