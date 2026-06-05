CHP Genel Merkezi'nde 'bozkurtlu' görüntü vermişlerdi: 7 TİP'linin katillerinden Haluk Kırcı'yla fotoğrafı çıktı

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AKP'nin mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Genel Başkanı yapılan Kemal Kılıdaroğlu'nun ekibi görevlerine geri döndü, ofislerine yerleşti.

2022’de MHP’den CHP’ye geçen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ramazan Kubat, misafirlerini kabul etti. Kubat'ın makamına giden "dostları" ziyaret sırasında "bozkurt" işareti yaptı.

Kubat'ı ziyaret eden isimlerse dikkat çekti.

Eski emniyet müdürü, rektör sekreteri...

Cumhuriyet'in haberine göre, Kubat'ın karşısında eski emniyet müdürü olan Ayhan Akgül de yer aldı.

Akgül, butlandan iki sonra çekildiğini belirttiği fotoğrafı paylaştıktan sonra CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım, sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak tepki gösterdi:

Genel Merkez 12. katın durumu... Paylaşımı yapan eski emniyet müdürü ve (yazar)! Ayhan Akgül. Bire bir tanışmışlığım var, rahmetli arkadaşım Koray vesilesi ile. Arkadaki gri ceketli yeni Çankaya İlçe Üyesi. Çankırı Üni. Rektör sekreteri, emekli, yine sağ cenahtan ayrıca yargılanmış geçmişte.

Haluk Kırcı'yla fotoğrafı olan isim de orada!

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de, söz konusu fotoğrafla ilgili paylaşım yaptı. Aytekin sosyal medya hesabından yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Soldaki, baskınla Genel Merkeze girildiği gün çekilmiş. Sağdakinde de aynı kişi, 7 TİP’li öğrenciyi öldüren Haluk Kırcı’nın karşısında! Bunlarla mı arınacaksınız butlancılar?

Haluk Kırcı kimdir?

24 Mart 1978’de Ankara’da Savcı Doğan Öz ile 9 Ekim 1978 günü Bahçelievler semtinde 7 TİP’li öğrencinin öldürülme eylemlerine karışan Haluk Kırcı, 1988 yılında Bahçelievler katliamı davasında idama mahkum oldu.

Çıkarılan İnfaz Kanunu’ndan yararlandı ve 26 Nisan 1991’de Bursa Cezaevi’nden “yanlışlıkla” tahliye edildi. 1996’da İstanbul’da yakalandı ve aynı gün firar etti. 10 Ocak 1999’da tekrar yakalandı.

Kırcı, Susurluk çetesine üye olmak suçundan 4 yıl hapse mahkum oldu. 18 Mart 2004’te yine “yanlışlıkla” tahliye edilen Kırcı, Ukrayna’da yakalandı ve iade edildi.

Son olarak 28 Mayıs 2010’da tahliye oldu. Kırcı, cezaevinden tahliye olduktan sonra karıştığı suçtan dolayı 2011 yılında infazı yandığı için yeniden cezaevine girmişti.

Kırcı, Bahçelievler katliamının yanı sıra Balgat katliamının da faillerinden. Yine 1978’de Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz’ün, 1980’de Maden-İş Başkanı Kemal Türkler’in, Susurluk anahtarlarından Ömer Lütfi Topal cinayetinde de parmağı olduğu biliniyor.

Haluk Kırcı Bahçelievler Katliamı'na ilişkin verdiği ifadede TİP'li öğrencilerden beşini kendisinin ikisini ise Abdullah Çatlı'nın öldürdüğünü itiraf etmişti.