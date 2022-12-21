CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın paylaştığı ‘Beslenme Saati’ videosunu alıntıladı ve iktidara geldiklerinde tüm okullarda bu uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemin tüm çocukları mutlu olmayı hak ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle çocuklarımız için gece gündüz çalışan belediye başkanlarımız var. İktidara geldiğimizde Beslenme Saati tüm okullarda uygulanacak. Devlet, çocuklarının hep yanında olacak” dedi.