CHP Genel Başkan Yardımcısı, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Yapılan kamuoyu araştırmaları ve anketler, Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün gayretine ve izlediği seçim ekonomisine rağmen bu seçimi kazanamayacağını gösteriyor" dedi.

Anket sonucu bilgisi de veren Açıkel, "Erdoğan, siyasi olarak büyük bir tıkanmışlık içerisinde. Cumhur İttifakı, hiçbir ankette toplam yüzde 42-43’lük eşiği aşamıyor. Biz diyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın, Altılı Masa’nın gösterdiği aday olacaktır. Gönlümüzden geçen isim de genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama Genel Başkan’ımızın bize ısrarla telkin ettiği şey, Altılı Masa’yı rencide edecek bir beyanda bulunmamamız yönündedir" ifadesini kullandı.