CHP Gençlik Kolları'ndan 'Netflix'li seçim videosu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dün Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen Altılı Masa toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından, CHP Gençlik Kolları, ünlü müzik grubu Pink Floyd’un “Another Brick in the Wall” parçasını kullanarak, “The Original Series - Ben Kemal. Geliyorum! Next episode; İktidar” açıklamasıyla bir video yayınladı.