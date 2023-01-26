CHP Erzurum'da Kuran dağıttı

İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın, Kuran yakması tepkilere neden olmuştu.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Kuran yakma olayını kınamak için, bugün kentte Kuran ve kandil simidi dağıttı.

Dülger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Erzurum İl Örgütü olarak İsveç’te Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı kınadık ve yurttaşlarımızın Regaip Kandili ve 3 aylarını kutlamak için Kuran-ı Kerim ve kandil simidi dağıttık. İnanç ve değerlerimize karşı herkesi saygıya davet ediyoruz…" dedi.