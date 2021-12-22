CHP döviz alım satımı işlemleriyle ilgili Meclis'e önerge verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Adana’ya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana’nın yerel Tv’si olan Koza TV’de ‘Geniş Açı Özel’ programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasına ilişkin, “Faize kur garantisi verilir mi yahu? Yani döviz garantisi veriyorsun. E hani Türk lirası? Diyor ki ‘Eğer dolar daha fazla yükselirse meraklanma, ben farkı ödeyeceğim’ diyor. Kimin cebinden ödeyeceksin? Kendi cebinde mi ödeyeceksin? Hayır. Fakirin fukaranın cebinden ödeyeceksin. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmemişti” dedi.

Kılıçdaroğlu, "Birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası'na çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, dolar düştü 13 liraya dünyanın parasıyla gitti 13 liradan dolarını satın aldı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı. Bununla ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi vereceğiz" dedi. (ANKA)